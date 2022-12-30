Altınova Kapalı Pazar Yeri projesi hızla yükseliyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Altınova Mahallesi'nde yapımı süren Kapalı Pazar Yeri projesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Süleymanpaşalıların pazar alışverişlerini yazın sıcak ve tozdan, kışın soğuk ve yağıştan etkilenmeden yapabilmeleri; pazar esnafının düzenli ve temiz şartlarda ticaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla inşa edilmekte olan çok sayıda tesisten biri olan Altınova Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, hızla yükselmeye devam ediyor.

2 bin 596 metrekare alana inşa ediliyor

Altınova Mahallesi İsmail Hakkı Güngör ile Gardiyan sokaklar arasında yer alan ve 2 bin 596 metrekare alanda inşa edilen Kapalı Pazar Yeri içerisinde yaklaşık 89 adet tezgah, çay bahçesi, çocuk parkı, mescit, tuvaletler ve zabıta noktası yer alacak.

Pazar kurulmayan günlerde çok amaçlı olarak kullanılabilecek tesisin zemini tamamlandı ve çatıyı taşıyacak çelik kolonlar yerleştirildi. Altınova Mahallesi Kapalı Pazar Yeri projesinde devam eden çalışmalara yerinde nezaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevli personelden bilgi alıp, gerekli talimatları vererek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Altınova Mahallemizde inşasına başladığımız çok amaçlı kullanılabilecek Kapalı Pazar Yeri projemizde kurulum ve montaj çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımıza modern, konforlu ve hijyenik şartlarda alışveriş imkanı sağlayacağımız projemizi hızla tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.