Altınova Kapalı Pazaryeri'nde ilk pazar kuruldu

Hemen hemen her mahallede kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlar ile tezgâh açan esnafın kışın soğuk ve yağmurdan, yazın sıcaktan korunması amacıyla hayata geçirilen kapalı pazaryeri projelerinden biri olan Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri, geçtiğimiz günlerde kurulan Gönül Sofrası mahalle iftarında düzenlenen açılış töreni ile görücüye çıkmıştı. Altınova Mahallesi'nin Çarşamba günleri yapılan semt pazarının Kapalı Pazaryerinde kurulmasıyla faaliyete başlayan Kapalı Pazaryeri, ilk müşterilerini ağırladı.

Yağmurlu havada alışveriş keyfi

Pazarcı esnafı ve mahalle sakinlerinin takdirini kazanan Altınova Kapalı Pazaryeri tezgâhları için kura çekimi yapılmış ve tezgâhlar hak sahiplerine teslim edilmişti. İlk pazarın kurulması ile “Bismillah,” diyen esnaf, yağmurlu havada tezgâhını rahatça açtı, vatandaşlar alışverişin keyfini çıkardı.

Altınova Mahallesi İsmail Hakkı Güngör Sokak ve Gardiyan Sokak arasında kalan ve 2596 metrekare alana sahip Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri projesi içerisinde 89 adet tezgâh, çay ocağı, çocuk parkı, tuvaletler ve zabıta noktası bulunuyor.

Başkan Yüksel'den 3 yeni kapalı pazaryeri müjdesi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nin hizmete girmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, yatırımın mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisini paylaştı. Yüksel, üç yeni kapalı pazaryeri için de müjde verdi. 100. Yıl (Sosyete Pazarı), Hürriyet (Cumartesi Pazarı) ve Çiftlikönü Mahallesi'nde (Salı Pazarı) kapalı pazaryeri projelerinin hazırlandığını, 2023 yılı içinde bu üç pazaryerinin de hizmete açılacağını ifade etti.