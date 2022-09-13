Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryerinin yapımına başlandı

Süleymanpaşa Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri inşaatına başlanırken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel çalışmaları yerinde inceledi.

Hemen hemen her mahallede kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşların ve tezgâh açan esnafın kışın soğuk ve yağmurdan, yazın sıcaktan korunması amacıyla başlatılan kapalı pazaryeri projelerinden biri olan Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri projesi, temel atma çalışmaları ile başladı.

İki buçuk dönümlük alanda inşa ediliyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ve Belediye Meclis Üyesi Muhammet Karaman ile birlikte çalışmaları yerinde takip ederek bilgi aldı. Altınova Mahallesi İsmail Hakkı Güngör Sokak ve Gardiyan Sokak arasında kalan ve 2596 metrekare alana sahip Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri projesi içerisinde 89 adet tezgâh, çay ocağı, çocuk parkı, tuvaletler ve zabıta noktası bulunuyor.

“Zorlu kış şartları öncesinde faaliyete geçireceğiz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, inşaatı kış gelmeden tamamlamayı planladıklarını dile getirerek, “Altınova Mahallemizde Kapalı Pazaryeri ve Çocuk Oyun Parkı projemize start verdik. İnşallah kısa sürede yapımını tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağımız kapalı pazaryerini, zorlu kış şartları öncesinde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden mahalle sakinlerimize ve burada tezgâh açacak esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu.