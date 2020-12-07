İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınova Sahili sil baştan yenileniyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin sahil şeridini genişletmek için aylardır hummalı çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, Alkaya mevkiinden Değirmenaltı Mahallesi’ne bağlanan kordon boyu projesi ile eşzamanlı olarak Altınova Mahallesi’nde de sahil düzenlemesi çalışmalarına hız verdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin sahil şeridini genişletmek için aylardır hummalı çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, Alkaya mevkiinden Değirmenaltı Mahallesi'ne bağlanan kordon boyu projesi ile eşzamanlı olarak Altınova Mahallesi'nde de sahil düzenlemesi çalışmalarına hız verdi. Sil baştan yenilenen sahil şeridi ile Süleymanpaşa yeni bir cazibe merkezi daha kazanmış olacak.


Altınova Mahallesi'ne değer katacak olan sahil düzenlemesi projesini yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.


Altınova sakinleri ve esnafla sohbet ederek görüş alışverişinde bulunan Yüksel, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Altınova sahilimizde hummalı biçimde sürdürdüğümüz yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledik. Bölgenin çehresini değiştireceğimiz projemizin detaylarını yerinde değerlendirerek, mahalle sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Kısa sürede Altınova sahilini tanıyamayacaksınız. Şimdiden hemşehrilerimize ve Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.