Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi tıp öğrencilerini ağırladı

dönem öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezini ziyaret etti.

Sabah erken saatlerde Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezine gelen tıp öğrencileri, Alzheimer hastalarının karşılanmasından merkezin işleyişine, hastaların istedikleri ürünleri ekip yetiştirdikleri hobi bahçesinde birlikte vakit geçirmekten unutkanlığı yavaşlatmaya yönelik etkinliklere kadar bir çok noktada hastaların yanında oldu.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezine geldiklerini belirten öğrenciler, merkezde hastalarla birlikte vakit geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getirirken şehrimizde böyle bir merkezin olmasının büyük bir önem arz ettiğine dikkat çekerek Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür ettiler.