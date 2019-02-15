Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi umut oluyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan ve Trakya'da bir ilk olan Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi, Alzheimer hastalarına hizmet vermeye devam ediyor.

Altınova Mahallesi'nde faaliyete geçen Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi'nde günün belli bölümlerinde Alzheimer hastası vatandaşlar aileleri tarafından merkeze getirilerek gün boyunca kendi yaşıtları ile vakit geçirerek hobilerini geliştiriyor. 13 Kasım 2018 tarihinde açılan merkezde Alzheimer hastaları hobileri ve yetenekleri dahilinde hazırlanan etkinliklerle gün boyu Alzheimer hastalığını yavaşlatmak için destek alıyor.

20 hastaya hizmet veriyor

1 doktor, 1 hemşire, 1 sağlık teknikeri, 1 sosyolog ve 1 yardımcı hizmetlinin görev yaptığı ücretsiz olarak hizmet veren Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezinde 20 hasta faydalanıyor.

Altınova Mahallesi Seray Sokak No: 9/2 adresinden başvuruların devam ettiği Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezinden Alzheimer hastası vatandaşlar hafta içi 09.30-16.00 saatleri arasında yararlanabiliyor.