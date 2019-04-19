Amatör balıkçılara önemli uyarı

Tekirdağ Malkara Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay, "12 santimin altında yakalanan balıkların zarar verilmeden yeniden suya bırakılması gerekir" dedi.

Av Hayvanları Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sadık Akçay, deniz ve iç sularda yapılacak balıkçılık yarışmalarının Bakanlığın iznine tabi olduğunu belirterek, "Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ 1.09.2016-31.08.2020 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edecekleri avlanma usul ve esaslarını belirlemektir. Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi, alım satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır. Elektrik akımı, elektro şok, tüp gaz, hava tazyikli yöntemler, ok yay, av tüfeği, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanılması yasaktır. İlçemiz baraj, gölet ve akarsularında sazan balığı, testere balığı, tatlısu kefali, kızılkanat, söğüt balığı amatör balıkçılar tarafından avlanılmaktadır. Av hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneğimiz Malkara'da faaliyet göstermektedir. Amatör balıkçılık 1380 sayılı su ürünleri Kanunu yönetmeliğine göre düzenlenmektedir. Derneğimizin faaliyetleri amatör balıkçılığın belli kurallar içerisinde, kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek su ürünleri nesillerini devam ettirebilmeleri için üremelerini sağlamak, boyu 12 santimi geçmeyen ve yakalanan balığa zarar vermeden sağlıklı ve canlı olarak suya iadesi gibi temel prensipleri içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini derneğimiz gayelerine uygun dayanışmayı ve uyumluluğu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kanun ve nizamlara saygılı kalmak şartıyla su ürünlerini nesillerini çoğaltmak korumak ve geliştirmektir. Amatör balıkçılıkta kurallara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 36. Maddesine göre idari para cezası vardır. Avlanmanın tamamen yasak olduğu iç sular Tekirdağ ile Ergene Nehri ve Çorlu Deresi yasak bölgelerdir" dedi.

Dernek Başkanı Akçay, balıkçılar ve kara avcılarından avlanma tarihlerine, av yasaklarına ve av sezonu açıldığında av limitlerine uymalarını isteyerek, "Avcı öldüren değil, doğayı yaşatan, gelecek nesillere av hayvanı bırakandır" diye konuştu.