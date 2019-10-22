Amatör denizci belgesi almak için salona akın ettiler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan amatör denizcilik ve kısa mesafe telsiz kullanımı sınavlarına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. 200 kişilik kontenjanın ayrıldığı amatör denizcilik sınavına 216 kişi katıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından Amatör Denizcilik ve Kısa Mesafe Telsiz eğitimi verildi. Eğitim sonunda yapılan sınavla başarılı olan adaylar sertifika almaya hak kazandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda Amatör Denizcilik ve Kısa Mesafe Telsiz Kullanımı eğitimi verildi. Eğitmen Fatih Kıncal tarafından bir saat verilen eğitimin ardından sınav yapılırken, sınavda başarılı olanları sertifika almaya hak kazanacağı eğitimlere yoğun ilgi gösterildi. 200 kişilik kontenjanla sınırlanan amatör denizcilik sınavına toplamda 216 kişi katılım gösterdi. Eğitim salonunda boş yer kalmazken, birçok amatör denizci adayı eğitimi ayakta takip etti.