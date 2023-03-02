Amatör telsizcilerle afet sonrası iletişim masaya yatırıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan iki büyük depremin ardından, Süleymanpaşa Belediyesi çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak ortak projeler geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Namık Kemal Üniversitesi ile Süleymanpaşa'da zemin etütleri ve tüm binaların risk analizlerinin yapılması amacıyla protokol imzalayan Süleymanpaşa Belediyesi, afet sonrası iletişim konusunda da Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Tekirdağ Şubesi ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

Tüm mahallelerde kesintisiz iletişim için proje yapılıyor

TRAC Tekirdağ Şubesi temsilcilerini Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası'nda ağırlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TRAC temsilcileri ile bir araya gelerek olası afetlerde iletişim kanallarının koordine edilebilmesi ve açık tutulabilmesi için yapılması gerekenleri masaya yatırdı. Yüksel, kısa süre içinde Süleymanpaşa'nın tüm mahallelerinde kesintisiz iletişim sağlayacak olan yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade etti.

Gençler amatör telsizciliğe yönlendirilecek

TRAC Tekirdağ Şubesi Başkanı Tamer İşgen, Yönetim Kurulu üyeleri Arif Akyol, Alperen Çavuşoğlu, Önder Koca ve Tufan Tuna ile konu hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Yüksel, birlikte yapılabilecek çalışmalar ile ilgili de istişare gerçekleştirdi. Verimli geçen görüşmede; özellikle amatör telsizciliğin bir hobi olarak gençlere özendirilmesi ve onların bu uğraşa yönlendirilmesi doğrultusunda ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliği ortaya çıktı.

"Asrın felaketinin yaralarını birlikte saracağız"

Konuyla ilgili toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Tekirdağ Şubesi yöneticileriyle bir araya geldik. Şube Başkanımız Sayın Tamer İşgen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Arif Akyol, Sayın Alperen Çavuşoğlu, Sayın Önder Koca ve Sayın Tufan Tuna ile birlikte, olası afet durumlarında ilçe sınırlarımız içindeki tüm mahallelerimizle kesintisiz iletişim sağlayacağımız sisteme ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Verimli geçen görüşmemizde, özellikle gençlerimizin amatör telsizciliğe özendirilmesi ve yönlendirilmesine yönelik projeleri hayata geçirme konusunda görüş birliğine vardık. Değerli görüş ve önerileri için kendilerine teşekkür ediyorum. Asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmak için tüm imkânlarımızla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.