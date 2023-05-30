Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 ambulans personeli yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ambulans ve otomobilin karıştığı kazada iki ambulans personeli hafif şekilde yaralandı.

Çerkezköy istikametinden Çorlu ilçesine seyir halinde ilerleyen 59 ADV 645 plakalı ambulans, kavşakta bulunan ışıklardan dönmek istediği esnada Çerkezköy Otobüs Terminali istikametine dönmek isteyen G.Ö. yönetimindeki 34 LP 2287 plakalı ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ambulans içerisinde bulunan iki sağlık personeli hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Hafif yaralanan sağlık personeline olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.