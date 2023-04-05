İhlas Haber Ajansı

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Amca ve yeğeninin öldüğü kız isteme kavgasında 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde amca ve yeğeninin hayatını kaybettiği kavgada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7’si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde amca ve yeğeninin hayatını kaybettiği kavgada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.


Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında kız isteme yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 5 kişi yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan amca Ferdi Gezer (45) ve yeğeni Erdoğan Gezer (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 1'i ağır olmak üzere 3 yaralının tedavisi sürerken, polis ekiplerince olaya ilişkin yakalanan V.G. (20), V.G. (60), T.K. (55), İ.Ç. (25), R.T. (31), L.K. (42), H.K. (22) ve G.G. (38) emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmişti. Mahkemede 8 kişiden 7'si tutuklanırken, G.G. ise serbest bırakıldı.

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