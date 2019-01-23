Ametist Klarnet Beşlisi'nden müzik ziyafeti

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen gecede müzikseverler salonu tıklım tıklım doldururken Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Berkay Çakır ve Gülferah Güral, Genel Sanat Yönetmen Kemal Küçük ile birlikte gecenin ev sahipliğini yaptı.

Gürhan Eteke, Hristina Raykova, Gamze Keskin, Selda Argeso ve Öykü Karadağ'dan oluşan Ametist Klarnet Beşlisi, yaklaşık 2 saat süren gecede Gabriel Pierne'nin Pastorale, George Biset'in Carmen Fantezi, J.S. Bach'ın Prelüs ve Fug BWV 539, Christoph wilibald Gluck'ın kutsanmış Ruhların Duası, İturralde'nin Küçük Çingene, Özcan Sönmez'in Gesi Bağları, Ruben Fuentes'in La Bikina, Astor Piazzolla'nın Escualo, David Bennett'in Klarnet Rapsodisi ve L. Bassi/A. Giampierl'in Venedik Karnavalı eserlerini Gürhan Erteke ve Marco Mazzini'nin düzenlemeleri ile yorumladı.

Süleymanpaşa'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi

Gecenin sonunda uzun süre alkışlanan Ametist Klarnet Beşlisi'ne Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır çiçek takdim etti. Tebrikleri kabul eden Gürhan Erteke, Süleymanpaşa'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirirken geceye katılanların enerjisine hayran kaldığını ifade edip teşekkür etti.

Festival boyunca gerçekleştirilecek tüm konserlerin 20.00'de başlayacağı, Kampüs girişinden Rektörlük binasına konser öncesi ring hizmeti verileceği belirtildi.

Türkiye'nin en kapsamlı oda müziği etkinliği olan ve her yıl kapsamı genişleyerek yoluna devam eden Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali, şu konserlerle devam edecek:

"23 Ocak 2019 Çarşamba – Bozok Quartet, 25 Ocak 2019 Cuma – Bendis Trio, 26 Ocak 2019 Cumartesi – Bosphorus Nefesli Beşlisi, 28 Ocak 2019 Pazartesi – Likya Trio, 30 Ocak 2019 Çarşamba – Mimar Sinan Kontrbas Quartet, 1 Şubat 2019 Cuma – Bisanthe Quartet, 2 Şubat 2019 Cumartesi – Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok."