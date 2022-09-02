Anahtarını evde unuttu, balkona tırmanırken yere düşüp yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da kapı anahtarını evde unutan bir vatandaş, balkondan eve girmeye çalıştığı sırada yaklaşık 4 metre yüksekten dengesini kaybederek asfalt zemine düşüp yaralandı.
Tekirdağ Çorlu'da kapı anahtarını evde unutan bir vatandaş, balkondan eve girmeye çalıştığı sırada yaklaşık 4 metre yüksekten dengesini kaybederek asfalt zemine düşüp yaralandı.
Olay, Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten evine dönen Orhan H., kapı anahtarını evde unutması nedeniyle duvardan tırmanarak balkona çıkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden genç adam, yaklaşık 4 metre yüksekten asfalt zemine düştü.
Yaralanan Orhan H. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.