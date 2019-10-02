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Anaokulu öğrencileri oyuncaklarını uzaktaki kardeşleriyle paylaştı

Tekirdağ’da anaokulu öğrencileri mutlulukların çoğalması için oyuncaklarını Denizli’deki bir okula gönderdi.

Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri mutlulukların çoğalması için oyuncaklarını Denizli'deki bir okula gönderdi.



Tekirdağ'da Kapaklı Emine Penbeten Adal Anaokulu, anlamlı bir projeye imza attı. Çocukların aidiyet duygusunu geliştirmek ve paylaşma bilincini arttırmak için "Oyuncaklar Paylaşılsın Mutluluklar Çoğalsın" projesini başlattı. Okul yöntemi öğrencilerden toplanan hediye oyuncakları Denizli'nin Tavas ilçesindeki Gümüşdere İlkokulu Anasınıfına gönderdi.

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