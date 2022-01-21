Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bilye büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.

Meteorolojinin hafta başından itibaren tahminlerinde belirttiği yağış, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde başladı. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası dolu etkili oldu. Yağış esnasında sokakta olan vatandaşlar dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, şiddetli yağış sonrasında yol kenarlarında bulunan duraklara ve esnaflara sığındı. Kar yağışının beklendiği Çerkezköy'de dolu yağması vatandaşları da şaşkına çevirdi. Kısa süreli etkili olan yağış sonrasında yer yer su birikintileri meydana gelirken, meteorolojiden edinilen bilgilere göre gün içinde kar yağışı da bekleniyor