Ankara'dan müjdelerle döndü

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede gerçekleştirilecek yatırım, proje ve hizmetlerle ilgili olarak Ankara'da bakanlıklar düzeyinde bir dizi temasta bulundu.

Başkan Yüksel, Ankara temasları çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye makamlarında ziyarette bulundu.

Bakan kurum'dan müjdeli haber

Bakan Kurum'u ziyaretinde Başkan Yüksel'e Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül ve Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata eşlik etti. Ziyarette; Bakan Kurum Süleymanpaşa'da hayata geçirilecek olan 500+250 adet dükkan kapasiteli yeni Küçük Sanayi Sitesi projesi için yer tesliminin yapıldığı ve Aralık ayı içinde ilk kazmanın vurulacağı müjdesini verdi. Kurum ayrıca 500 konutluk Kentsel Dönüşüm ve 500 adet Sosyal Konut projeleri için de çalışmaların hızla sürdüğü ve birkaç ay içinde hazırlıkların tamamlanarak inşaatların başlayacağı bilgisini paylaştı. Bakan Kurum'la yeni projeler ve hizmetler hakkında istişarelerde de bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa'ya yapılan ve hazırlıkları süren yatırımlar için teşekkür etti.

Bakan Kirişçi'den destek istedi

Başkan Yüksel, Ankara temaslarını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ziyareti ile sürdürdü. Ziyarette ticaret, su kaynaklarının genişletilmesi ve dere ıslahları gibi Tekirdağ'ı ve Süleymanpaşa'yı yakından ilgilendiren birçok konuda istişareler gerçekleştiren heyet, Bakan Kirişçi'den destek sözü aldı. Ayrıca Başkan Yüksel, Süleymanpaşalı çiftçi ve yetiştiricilere yönelik hayata geçirmeyi hedefledikleri projelerle ilgili de Kirişçi'yi bilgilendirerek destek talebinde bulundu.

“Ankara'dan sürprizlerle dönüyoruz”

Ankara temasları hakkında açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'yi makamlarında ziyaret ettik. Ankara'dan, Süleymanpaşa'mıza değer katacak bir dizi yeni sürprizlerle dönüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamız başta olmak üzere, kıymetli bakanlarımıza ve milletvekillerimize ilçem adına can-ı gönülden sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.