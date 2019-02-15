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Anne ve baba adayları doğuma ve bebeği karşılamaya hazırlanıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde anne ve baba adaylarına yönelik Doğuma Hazırlık ve Bebeği Karşılama eğitimi başlatıldı.


Süleymanpaşa Kent Konseyi Toplantı Salonunda Dr. Gökhan Gözde ve Doğula Betül Yavuz tarafından verilen eğitimde gebelik, gebelikte psikolojik süreç, doğum korkusu, fiziksel hazırlık, doğum anı bebeğe yol vermek, doğumdan sonra ilk 30 dakika, anne ve baba olmak ile güvenli bağlanma konuları katılımcılarla paylaşıldı.


A'dan Z'ye doğuma hazırlık, doğum ve sonrası hakkında önemli bilgilerin paylaşıldığı eğitimde anne-baba adayları merak ettiklerini Dr. Gökhan Gözde ve Doğula Betül Yavuz'a sorarak öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.


Öte yandan yapılan açıklamada Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından anne ve baba adaylarına yönelik verilen eğitimin devam edeceği kaydedildi.


Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimler hakkında detaylı bilginin 08504505959 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden alınabileceği belirtildi.

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