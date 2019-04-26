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Anzak günü etkinliklerinde eylemsel faaliyetlerde bulunabileceği değerlendirilen DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

Anzak günü etkinliklerine yönelik DEAŞ terör örgütü adına eylemsel faaliyetlerde bulunabileceği değerlendirilerek Tekirdağ’da yakalanan Suriye uyruklu şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Anzak günü etkinliklerine yönelik DEAŞ terör örgütü adına eylemsel faaliyetlerde bulunabileceği değerlendirilerek Tekirdağ'da yakalanan Suriye uyruklu şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda DEAŞ terör örgütü üyeliğinden Osmaniye'de yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı cep telefon numarası ile irtibatlı olduğu anlaşılan ve 24-25 Nisan tarihinde Çanakkale'de yapılacak olan Anzak günü etkinliklerine yönelik DEAŞ terör örgütü adına eylemsel faaliyetlerde bulunabileceği değerlendiren Suriye uyruklu A.H. isimli şahıs Tekirdağ'da yakalandı.


Yakalandıktan sonra dünyanın gündemine oturan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından Tekirdağ Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünden sonra Çerkezköy Adaiyesine sevk edildi.

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