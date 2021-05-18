Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, Hint keneviri çıktı

Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir siteye operasyon gerçekleştiren narkotik polisi, site etrafında yetiştirilen 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirin kim ya da kimler tarafından ekildiğini tespit etmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Öte yandan apartman sakinleri, ele geçirilen kenevirlerin yabani ota benzediğini ve bu nedenle fark etmediklerini ifade etti.