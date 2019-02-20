İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartmanda yangın çıktı, çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

Tekirdağ’da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Tekirdağ'da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyünce paniğe neden oldu. Dumanı fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine çok sayıda 112 acil servis, emniyet ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Mahsur kaldılar


Zemin katta çıkan yangın nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.