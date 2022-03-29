İhlas Haber Ajansı

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Apartmanı yakan şahıs tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde apartmanda yangın çıkardığı iddiasıyla yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde apartmanda yangın çıkardığı iddiasıyla yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 2 gün önce ilçeye bağlı Altınova Mahallesinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada yangın çıkması üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek, çıkan yangın söndürülmüştü. Binayı yaktığı iddia edilen bir şahsın olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri, kısa sürede şahsın Ş.0. olduğunu tespit ettikten sonra şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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