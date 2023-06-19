Arabayı çaldı, sahibine ‘gelin ben buradayım' dedi

Tekirdağ'da çaldığı taksiyle Çorlu'ya gelen kadın, polisi ve araç sahibini arayarak, “Gelin ben buradayım” dedi.

Olay, Kapaklı ilçesindeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, sinsice taksi durağına girip araç anahtarını ele geçiren M.S. isimli kadın, B.Ç.'ye ait ticari taksiyi çaldı. M.S. daha sonra Çorlu Cemaliye Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir fabrikanın önüne otomobili park etti.

Araç sahibi B.Ç.'yi arayan kadın, taksinin kendisinde olduğunu ve belirttiği adrese gelmesini istedi. Kapaklı ve Çorlu asayiş ekipleri, aracı belirtilen yerde buldu. M.S., Kapaklı asayiş ekibince gözaltına alındı.

Çorlu Olay Yeri inceleme ekibinin araç üzerinde yaptığı incelemelerin ardından ticari taksi sahibine teslim edildi.