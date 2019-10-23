İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araç takla attı:1 yaralı

Çerkezköy yolunda meydana gelen kaza trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Çorlu istikametine seyir halinde olan Fatih Yiğen yönetimindeki 16 L 0114 plakalı araç Velimeşe O.S.B. mevkiinde karşıdan gelen otomobillerin uzun farları açması nedeniyle yol üzerinde kontrolden çıktı. Virajı alamayarak tarlalara uçan otomobil takla attı. Araç sürücüsü Fatih Yiğen hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.