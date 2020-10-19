İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araç tarlaya uçtu, onlarca sandık etrafa saçıldı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç metrelerce yüksekten tarlaya uçtu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç metrelerce yüksekten tarlaya uçtu. 1 kişinin yaralandığı kazada araçtan fırlayan onlarca sandık tarlaya saçıldı.


Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Hereke Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçesine gitmekte olan Necati Türker idaresindeki 59 SA 147 plakalı hafif ticari araç, Malkara istikametine seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.


Sürücünün burnu bile kanamadı


Metrelerce yüksekten tarlaya uçan araçta sürücü yara almadan kurtulurken, yolcu olarak bulunan Ergül Balaban yaralandı. Ballı 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.


Kaza sırasında aracın arka tarafında yüklü onlarca boş sandık ise tarlaya saçıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.