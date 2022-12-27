İhlas Haber Ajansı

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Aracın çarptığı yayanın havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ’da hafif ticari aracın çarptığı yaya, havaya savrularak yere düşüp yaralandı.

Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya, havaya savrularak yere düşüp yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.


Kaza, Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden hafif ticari araç, yola kontrolsüz çıkan bir yayaya çarptı. Kaza sonrası havaya savrulan vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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