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Araçlarda 'korona virüs' denetimi yapıldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi girişinde uygulama noktası oluşturan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, otomobillerde, servislerde ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde korona virüs tedbirlerine dair denetim yaptı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi girişinde uygulama noktası oluşturan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, otomobillerde, servislerde ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde korona virüs tedbirlerine dair denetim yaptı.


Yapılan denetimlerde, sürücülerin rutin evrak kontrolünün de gerçekleştirildiği denetimlerde, araçlarda sosyal mesafeli yolcu taşımacılığı, maske zorunluluğu ve diğer tedbir şartlarına uyup uyulmadığı kontrol edildi. Çerkezköy – Kapaklı istikametinde yapılan denetimlerin 10 gün boyunca aralıksız gerçekleştirileceği öğrenildi.

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