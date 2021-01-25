Araçtan cephane çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 5 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbar neticesinde Veliköy Mahallesi'nde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda araçta arama yapan jandarma ekipleri, 5 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 7 adet 9mm tabanca mermisi ve 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan O.Y. ve E.Y. ekiplerce gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.