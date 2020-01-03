İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aranan iki zanlı tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.


Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Jandarma ekipleri Kumbağ Mahallesi'nde yaptığı operasyonda 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği tespit edilen S.B. isimli şahsı yakaladı. Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de yapılan operasyonda Yavaşca Mahallesi'nde 14 ayrı suçtan aranması bulunan A.A. isimli şahıs yakalandı.


Her iki zanlı da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.