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Aras EDAŞ'tan TREDAŞ'A ziyaret

Doğu Anadolu’da 7 şehre hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, Trakya Elektrik Dağıtım A.

Doğu Anadolu'da 7 şehre hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürü Reşit Bilgili'yi ziyaret etti.


Akbaş ve beraberindeki heyet, TREDAŞ Genel Müdürlüğüne gelerek, Bilgili'yle bir süre görüştü. Daha sonra TREDAŞ Genel Müdürlüğü Karadeniz Toplantı Salonu'na geçen heyet, burada TREDAŞ'ın IS-U süreçleri yönetimi ile ilgili sunumu dinledi. Toplantı sonrası Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), SCADA, Dağıtım Yönetim Sistemleri (DMS), Kesinti Yönetim Sistemleri'nin (OMS) ve İş Gücü Yazılımı'nın (WFM) tamamını entegre biçimde sunan Türkiye'deki ilk referans proje olan Operasyon Merkezi ziyaret edildi. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından ziyaret sona erdi.

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