İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arkadaş ziyaretine giderken otomobil çarptı: 1 ölü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde arkadaş ziyareti yolunda otomobilin çarptığı genç adam hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde arkadaş ziyareti yolunda otomobilin çarptığı genç adam hayatını kaybetti.



Kaza, Süleymanpaşa-Malkara yolu üzeri Mahramlı Mahallesi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tekirdağ'ın Akçahalil Mahallesi'ne arkadaş ziyareti için yola çıkan Sezgin Kılıç'a (35), yaya halinde yolun karşısına geçtiği sırada Malkara istikametine seyreden E.S. yönetimindeki 59 AJ 661 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kılıç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücü E.S. ise Süleymanpaşa jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.