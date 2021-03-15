Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen 49 yaşındaki işçi yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandaki asansör bakım çalışmalarını denetlemek için katta bulunan 49 yaşındaki İbrahim Dursun, bir anlık baş dönmesi sonucu asansör boşluğuna düştü. Düşme sonucu sol bacağı kırılan Dursun, civardakilerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.