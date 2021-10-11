Aşevi personeline Güvenilir Gıda Üretimi semineri

Her gün bin 200 kişiye 4 kap sıcak yemek ulaştıran Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi personeli, "Güvenilir Gıda Üretimi ve Genel Hijyen Kuralları" konulu hizmet içi eğitime tabi tutuldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde çalışan personel belirli aralıklarla çeşitli hizmet içi eğitimlerden geçirilerek güncel bilgi ve becerilerle donatılıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerinin de katıldığı hizmet içi eğitimde güvenilir gıdaya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan aşevinin işleyişi gözden geçirilerek daha kaliteli üretim çalışmaların için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Toplu Tüketim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi” doğrultusunda personele bilgilendirme yapılarak en güncel salgın tedbirleri ve hijyen kuralları hatırlatıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya'da örnek alınan bir aşevi olarak tüm yeniliklerin yakında takip edildiği, ihtiyaç sahiplerinin en iyi hizmeti alabilmesi ve güvenilir gıdaya erişim konusunda ihtiyaçlarının eksiksiz bir şekilde karşılanması için çalışmalara devam edildiği ifade edildi.