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Aşı olan kaymakamdan aşı çağrısı

Şarköy Kaymakam Şenol Kaya, Corona Virüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra aşı çağrısı yaptı.


Kaymakam Şenol Kaya, kendisine aşı sırasının gelmesinin ardından Korona virüs ilk doz aşısını Cumhuriyet Aile Sağlık Merkezinde oldu.


Kaymakam Kaya, yaptığı açıklamada; aşı sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak, salgının en kısa sürede son bulmasını diledi.


Kaymakam Şenol Kaya'ya Covid-19 aşısı olması sırasında, Şarköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Sertkaya, Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları yardımcı oldular.


Kaymakam Kaya, korona virüs salgının başlamasından bu yana salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına da çabaları için teşekkür etti.

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