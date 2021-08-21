Aşı olmayı reddedip koronadan ölen gazeteci defnedildi

İstanbul'da aşı olmayı reddettiği ve yakalandığı korona virüs hastalığından hayatını kaybettiği iddia edilen gazeteci Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aşı karşıtı olduğu ileri sürülen Gazeteci Berna Nuri Süer, iddiaya göre, bir süre sonra korona virüse yakalandı. Korona virüs tedavisi gören 57 yaşındaki gazeteci Süer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korona aşısını reddettiği ileri sürülen gazeteciden geriye acılı eşi ve 2 çocuğu kaldı.

Gazeteci Süer, İstanbul'daki işlemlerinden sonra Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Yeni Mezarlığa getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazına hayatını kaybeden gazetecinin eşi Manolya Olya Süer, küçük oğlu Altay, sevenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gazeteci Berna Nuri Süer, son yolculuğuna uğurlanarak, babasının mezarının yanında toprağa verildi.

Olanlardan habersiz babasının cenaze namazını izledi

Toprağa verilen gazetecinin büyük oğlu Timur Ata Süer'in duygusal bir çocuk olduğu sebebiyle cenazeye getirilmediği öğrenilirken, küçük oğlu Altay Süer ise olanlardan habersiz babasının cenaze namazını izledi.

"Aşı propagandasına alet olmak istemiyoruz"

Cenaze namazının ardından Manolya Olya Süer, kameralara konuşmak istemeyerek, "Haberi yazarken hassas olursanız sevinirim. Aşı propagandasına alet olmak istemiyoruz" dedi.