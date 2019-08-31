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Askerler söyledi vatandaşlar dinledi

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ’da 5.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da 5. Kolordu Bandosu konserinde askerler çalıp şarkı söyledi, vatandaşlar ise dinleyip eğlendi.



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Akşam saatlerinde sahil dolgu alanda 5. Kolordu Bandosu tarafından konser verildi. Konsere Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. 5. Kolordu Bandosu konserinde askerler söyleyip çaldı, vatandaşlar ise şarkılar eşliğinde eğlendi. Konser sonunda 5. Kolordu Bandosu vatandaşlardan büyük bir alkış topladı.



Sahil alanı fener alayıyla şenlendi


Akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yelken İhtisasa Kulübünde fener alayı düzenlendi. Burada ellerine Türk bayrakları, dev Atatürk posterleri alan vatandaşlar tarafından yürüyüş düzenlendi. Gece saatlerinde başlayan yürüyüş sahil alanda renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş daha sonra Amfi Tiyatro alanı önünde son buldu.


Zafer Bayramı kapsamında Tekirdağ Valiliğinde resepsiyon düzenlendi.

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