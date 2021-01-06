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At arabasıyla 4 ton demir çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir iş yerinden at arabalarıyla yaklaşık 4 ton demir çaldığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir iş yerinden at arabalarıyla yaklaşık 4 ton demir çaldığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.


Yaklaşık 10 gün önce Camiatik Mahallesi Malkara Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinden at arabalarıyla demir çalınmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çaldıkları demirleri hurdacıya sattığı tespit edilen N.T. (42) ve R.Y. (48) isimli iki şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hurdacıya ise suç eşyası satın almaktan ceza kesildi.

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