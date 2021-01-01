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At arabasıyla 4 ton demirin çalındığı anlar kamerada

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir iş yerinden at arabasıyla yaklaşık 4 ton demirin çalındığı iddia edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir iş yerinden at arabasıyla yaklaşık 4 ton demirin çalındığı iddia edildi. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, 5 gün önce Camiatik Mahallesi Malkara Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen şahıslar, iş yeri bahçesine girip tonlarca demir parçasını at arabasına yükleyerek kayıplara karıştı.


Zararının yaklaşık 25 bin lira civarında olduğunu ifade eden iş yeri sahibi Müjdat Duratimur, “İmalatını yaptığımız yedek parçaları ve kullanmadığımız malzemeleri dışarı istiflemiştik. Onlar da iki at arabasıyla 7 veya 8 kişilik ekip sokağa çıkma yasağının olduğu gün demir parçaları yükleyip götürmüşler. Gün içerisinde yarım saat arayla gidip gelmişler. Ciddi anlamda epey bi malzeme götürmüşler. 4 - 5 ton civarında malzememizin çalındığını tahmin ediyorum. Yaklaşık 25 bin liralık kaybımız var” diye konuştu.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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