Ata sporuna gönül veren genç güreşçiler

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Kış Spor Okulları kapsamında Malkaralı gençler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Minikler ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 30 genç sporcu, Malkara İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Barış Çetin'in gözetiminde her gün 15.30 - 18.00 saatleri arası Malkara 14 Kasım Spor Salonu'nda Ata sporu güreşin tekniklerini öğrenmek için ter döküyorlar.

Yapılan çalışmalarla birlikte miniklere spor faaliyetleri sevdirilirken, bedensel gelişimlerine de katkı sağlanıyor.