Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan Paşa Seyir Bahçesi'nin hazırlık aşamaları sırasında zarar görmemeleri için kaldırılan aydınlatmalı Atatürk resimleri, bakımları ve temizlikleri yapılarak yeniden yerlerine asıldı.

Atatürk resimlerinin yerlerine asılmasını yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimize kazandırmak için gün saydığımız Paşa Seyir Bahçesi'nin duvarında yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portrelerinin temizliğini ve bakımını yaparak yerlerine astık. Atatürk'ümüzün ışıklandırmalı resimleri ile daha da güzel görünen Seyir Bahçemizin çalışmaları son aşamaya geldi. Kaldırım ve duvar çalışmalarının ardından yeni sürprizlerimiz yolda” ifadelerini kullandı.