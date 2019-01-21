Atık suya online takip

Tekirdağ'da su kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla 1 milyon 821 bin 600 metreküp/gün atık su online olarak takip ediliyor.

Sanayileşmenin yoğun olduğu Tekirdağ'da su kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla; Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği kapsamında; kurulu kapasitesi 10 bin metreküp/gün ve üzerinde olan atıksu arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amacıyla kullanan işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 7 gün 24 saat online olarak hassasiyetle takip ediliyor. 2018 yılı itibarı ile Tekirdağ'da 12 işletmede sürekli atık su izleme sistemi kurulurken, 9 işletmenin SAİS kabulü yapıldı. 3 işletmenin proje başvurusu bakanlıkça onaylandı.

2018 itibarı ile Tekirdağ'da 1 milyon 821 bin 600 metreküp/gün atık su online olarak takip ediliyor.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu kapsamda; tesis deşarj hatlarına yerleştirilen cihazlarla, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM), pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve debi parametreleri ölçülerek, ölçüm sonuçları periyodik ve on-line olarak Bakanlığımız merkezi veri tabanına aktarılmakta, veri tabanından da Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce on-line olarak izlenmekte, kirliliğin tespiti halinde anında müdahale edilmekte, işletmeler tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanmakta ve idari işlemler tahsis edilmektedir. Ayrıca, periyodik olarak İl müdürlüğümüz gözetiminde yetkili laboratuvarlar tarafından karşılaştırma testleri yapılarak, sürekli atıksu izleme sistemlerinin düzenli olarak çalıştırılması sağlanmaktadır” denildi.