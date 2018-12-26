Atıksu arıtma tesislerine 4.8 milyonluk teşvik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tekirdağ'da bulunan 19 adet Atıksu arıtma tesislerine 4 milyon 764 bin 220,08 TL ödeme yapıldı.

Su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için, alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atık su altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere atık su arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin yüzde 50'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Bu çerçevede, Tekirdağ'da bulunan 2 adet Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait atık su arıtma tesisi, 1 adet Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait atık su arıtma tesisi ve 16 adet münferit atık su arıtma tesisi olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji teşviği uygulaması kapsamında Tekirdağ'da yer alan 19 adet atık su arıtma tesisine toplam; 4 milyon 764 bin 220,08 TL ödeme yapıldı.