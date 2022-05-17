İhlas Haber Ajansı

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‘Atmazsan Batmaz' projesi ödül getirdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada ödüle layık görüldü.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zirai ambalaj atıklarının tarım arazilerine zarar vermesini önlemek amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan “Zirai İlaç Ambalaj Atıklarını Atmazsan Batmaz” projesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Yeşil Şehirler Yarışmasında' ödül kazandı. Başkan Cüneyt Yüksel ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan aldı.


Ankara'da düzenlenen ödül töreninde Süleymanpaşa Belediyesi adına ödülü alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in davetlisi olarak katıldığımız TBB Meclis Toplantısı'nda gerçekleşen ödül töreninde, proje ödülümüzü Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın elinden aldık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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