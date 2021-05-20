Av tüfekleri, esrar ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin operasyon düzenlediği evde uyuşturucu, av tüfekleri ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Olaya ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde C.E.'ye ait 2 ayrı ikamette arama yapıldı. Aramalarda 490 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet şarjör, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü aparat, 6 adet 7.65 tabanca fişeği, 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili C.E., K.K. ve A.A. yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı.