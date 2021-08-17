AVM dedikodusu hayırseverin yaptıracağı okul inşaatını durdurdu

Tekirdağ'da Nevşehirli bir iş adamı tarafından 16 milyon liraya yaptırılacak engelli okulunun inşaatı, AVM yapılacak dedikodusu üzerine yapılan şikayetler sonucu durduruldu. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, "Nevşehirli iş adamımızı, memleketi yerine Tekirdağ'a okul yaptırmaya ikna ettik, AVM dedikodusu yüzünden inşaat durdu" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Günay, hayırsever bir işadamı tarafından Süleymanpaşa ilçesine yaptırılacak engelli okulunun inşaatının, "Buraya AVM yapılacak" dedikodusunu duyan vatandaşların CİMER ve bakanlığa şikayet etmesi üzerine valilik tarafından durdurulduğunu ifade etti. Günay, hayırsever işadamını okul yaptırmaya ikna etme konusunu şöyle anlattı:

"Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlarımız, pet-ct çektirmek için İstanbul'a, gidiyorlar ve oradan hizmet almaya çalışıyorlar. Bu hem vatandaşlarımız için bir maiyet hem de sıkıntılı bir hastalık sürecinde yıpranmak demektir. Bu konuda işadamlarını ziyaretlerim sırasında İşadamı Ramazan Erdoğan bey, ailece karar aldıklarını ve üniversite hastanesine pet-ct ünitesi kuracaklarını söyledi. Daha sonra Ramazan beye nezaket ziyaretlerinde bulundum ve bu süreç içerisinde şöyle bir şeye şahit oldum. Ramazan bey, aslen Nevşehirli olduğunu, memleketine bir okul yaptırmak hayali bulunduğunu söyledi. Daha sonraki ziyaretimde, kendisine 30 yıldır Tekirdağ'da yaşadığını, bu şehirde para kazandığını, çocuklarını burada evlendirdiğini söyleyince, bu okulu Neveşehir yerine Tekirdağ'a yapması konusunda ısrar ettim. Ailesiyle görüştü ve bu okulun Süleymanpaşa'da yapma konusunda fikir değiştirdiler. Nevşehir'de yapılacak okulu Tekirdağ'da yapmayı kabul ettiler. Valilikte okul protokolü yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü kendilerine okul yapılacak arazileri gösterdi. Hayırsever işadamımız, Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet mahallesi Tekirdağ Müftülüğü binası arkasında hazine adına kayıtlı 22 bin 326 metrekare araziye okul kaptırmaya karar verdi."

16 milyon liraya yapılacak

Cengiz Günay, engelliler için tasarlanacak okulun 16 milyon liraya mal olacağını ifade ederek, "Bu projeye özel eğitim sistemine de ihtiyaç duyulan 16 derslik, 16 bireysel eğitim odası, 3 bakım odası, 2 müzik atölyesi, iki görsel sanatlar atölyesi, kütüphane, yemekhane, mutfak, konferans salonu, fizyoterapist salonu, çok amaçlı salon, öğretmenler odası, idari odalar gibi birçok önemle birim bulunmaktadır. Bu projenin maliyeti 16 milyon Türk lirasındır. Yani bu hayırsever işadamımız sadece 16 milyon Türk lirasını okula yatırım yapacak, üniversite hastanesinde kanser hastaları için pet ünitesinin inşası için de faaliyete geçecek" diye konuştu.

Gazetecilerden bu konuda destek isteyen Günay, okulun Tekirdağ'a kazandırılması için sosyal medya hesaplarında ve yayın organlarında olayın doğrusunu anlatmalarını istedi.