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AVM inşaatında 4 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yapımı devam eden AVM inşaatında yaklaşık 4 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı devam eden AVM inşaatında yaklaşık 4 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde yapımına devam edilen alışveriş merkezi inşaatında çalışan H.B. (26) isimli işçi, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten zemine düştü.


Yaralanan işçi H.B. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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