Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sağlık yaşam için pedal çevirdiler

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Hayrabolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler. Belediye önünden başlayan ve güvenlik önemleri eşliğinde, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, daire müdürleri ve vatandaşlar, bisiklete bindi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, "Belediye olarak spora verdiğimiz önemi her fırsatta gösteriyoruz. Amacımız sporu her yaşta sevdirmek, bisiklet sporunu ve bisiklet kullanmayı teşvik etmek" diye konuştu.