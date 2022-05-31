İhlas Haber Ajansı

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Avrupa Otoyolu'nda araç yangını

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otobanda seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otobanda seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.


Olay, Avrupa Otoyolu üzeri Ergene'nin Ahımehmet Mahallesi Saray otoban gişeler mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine seyreden bir otomobilin bilinmeyen bir sebeple motoru tutuştu. Yangını fark eden sürücü, korku ve panik içinde aracını yolun kenarına park ederek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Olayda yaralanan olmazken, yanan araç ise küle döndü.

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