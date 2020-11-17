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Avrupa'ya gitmeye çalışan 22 göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan 2 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan 2 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı. Avrupa'ya göçmen taşıyan 2 sürücü gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce TOKİ uygulama noktasında yapılan uygulamada 2 araç durduruldu. Sürücülüğünü F.Ş. isimli şahsın yaptığı 34 BHF 393 plakalı araç içerisinde yapılan kontrollerde 4 Suriye, 3 Mısır, 1 İran ve 1 Afganistan olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı.


Sürücülüğünü M.G. isimli şahsın yaptığı 34 CLG 803 plaka araç içerisinde de iki adet bot ile kendi 5 Mısır, 3 Suriye, 3 Afganistan, 2 Irak uyruklu 13 düzensiz göçmen olmak üzere her iki araçta Avrupa'ya geçmeye çalışan toplam 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği her iki araç sürücüsü gözaltına alındı.

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