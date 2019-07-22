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Ay Işığı'nda sinema keyfi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığı’nda 2.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığı'nda 2. Sinema Geceleri etkinliği kapsamında Yol Arkadaşım 2 filmi Ergene Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı'nda gösterime sunuldu.


Ergene İlçesi Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı'nda gösterime sunulan filme vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yol Arkadaşım 2 isimli sinema filmini kahkahalar ile izleyen vatandaşlar filmden çok büyük keyif aldıklarını belirterek, “Sinemada izleyemediğimiz filmleri belediyemiz sayesinde izleme fırsatı bulduk. Geçmişteki gibi açık havada yapılan etkinlikler ilçemize ayrı bir renk kattı. Geçmişi günümüze taşıdılar. Ailemiz ile birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ergene Belediyesine sunduğu etkinlikler için teşekkür ederiz" dedi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığı'nda 2. Sinema Geceleri kapsamında 25 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00'de Yeşiltepe Mahallesi Masal Parkta Hedefim Sensin adlı sinema filmi gösterilecek.

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