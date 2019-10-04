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Ayakkabı boyacılarına özel kapalı kabin

Hayrabolu Belediyesi tarafından özel olarak tasarlanarak imal edilen kapalı kabinler, ayakkabı boyacılığı yapan esnafa teslim edildi.


Hayrabolu Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında kapalı kabinleri alan ayakkabı boyacısı esnafı, duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Osman İnan'a göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.


Belediye Başkanı Osman İnan, "Ekmeğini ayakkabı boyayarak kazanan esnafın her türlü hava koşulunda işlerini daha rahat yapabilsinler diye tasarladığımız kabinlerimizi teslim ettik" dedi.

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